從去年開始進入升息循環，導致消費者需求出現快速反轉，美國科技業出現裁員潮，就連Meta、微軟及亞馬遜等巨頭都難逃命運，Google先前也宣布要縮減全球6%、約1.2萬的人力，日媒披露，部分日本分公司的員工在2日無預警收到優離、優退方案的信件，但許多員工對此感到不滿，組成工會揚言發動抗爭。

綜合外媒報導，信件內容提到，如果同意離退方案，薪資可領到5月底，等於約有3個月的薪資補償，且若在14天內同意公司的安排，完成離職手續，還會有額外的津貼。

然而，部分員工無法接受單方面解雇的決定，決定組成工會表達抗議，並要求與Google總部進行對話，說明解雇的原因與合理性。

一名在日本Google上班的美籍員工Cathy表示，「我持工作簽證在日本工作，所以如果失去工作，就無法繼續待在日本，而日本已經是我第二個故鄉，所以我感到非常的擔憂與害怕。」

報導提到，Google只發出該封郵件給部分員工，並未說明受到衝擊的規模，導致內部人心惶惶，也有許多收到信件的人聯繫工會，日本Google工會希望能夠向公司了解裁員規模，同時進行協商。