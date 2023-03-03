台南市議會正副議長邱莉莉、林志展賄選案，台南地檢署昨天偵結起訴邱莉莉等10人，南市議會國民黨團今天提出2訴求，呼籲民進黨黨主席賴清德要求邱、林辭職，議會改選，才符合市民期望，同時也將遞狀控告正副議長當選無效。

民進黨團則回應，中評會在案件還沒起訴前，就已經對邱莉莉、林志展做了停權處分，已經做出比黨章還嚴厲的懲處，目前靜待司法審判。

國民黨市議員蔡宗豪、盧崑福、林燕祝今天舉行「民進黨『賴』著不處理」記者會，蔡宗豪說，賴清德身為黨主席也是未來總統候選人，應該拿出比照當年因李全教案而拒進議會的標準，要求邱、林辭去正副議長職位，才符合公平正義。盧崑福則直言，民進黨8年前用什麼標準檢視國民黨賄選，現在民進黨用什麼標準檢視自己？

林燕祝指出，賴清德必須拿出當台南市長時要求官員不進議事殿堂的標準，當時只因李全教有涉嫌賄選之嫌，如今邱莉莉已遭起訴，她要求民進黨團提案正副議長邱莉莉、林志展辭職，這樣標準才一致，不要做表裡不一的人。她說，賴要反黑金，但台南讓民進黨執政30年，台南議會籠罩烏雲，如民進黨不除名不下台不抵制，賴要選2024總統，恐會被台南人唾棄。