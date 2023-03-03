近期崛起的嘉義，可以說是網美們最愛的城市之一，有歷史古蹟、有自然風景，有各式各樣豐富有趣的景點，最熱門的還有一座超厲害的歐風夢幻城堡，氣派華麗的美景讓慕名而來的遊客絡繹不絕，美照拍好拍滿！

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友熱議的「十大嘉義OOTD景點」，趕快做好筆記，約上好朋友們一起到這些最夯夢幻地點，拍出超亮眼的絕美人生照片吧！

No.1 佐登妮絲城堡

有著「最大歐風城堡」美譽的佐登妮絲城堡，未開幕就在網上爆紅，開幕後更是夯爆全台，城堡採用文藝復興的巴洛克風格，除了有琦琦公主噴泉、藝術廊道等超過百個拍照點，室內還有多媒體沈浸式劇場，除此之外，專屬調香師還能讓你DIY打造出專屬你的香氛商品。每月1號的城堡嘉義日，更讓嘉義縣市居民享100元優惠價格入園。

2/25-4/30期間，佐登妮絲城堡更展開浪漫破表的紫色浪漫季，除了有絕美繡球花海、夢幻藝術裝置，現場還有泡泡派對等活動，讓你盡情享受浪漫花海，「超夢幻的歐洲城堡，非常值得喜歡拍照的你們來拍一組美美的照片」、「童話般王子公主的場景，那瞬間感覺自己就像公主一樣，有機會一定要來感受一下」。

No.2 太平雲梯

要說到嘉義的戶外景點，太平雲梯肯定榜上有名，太平雲梯為全台最高的景觀吊橋，能俯瞰嘉義風光，將梅山36灣美景與嘉南平原盡收眼底，還能欣賞到雲海，享受在雲中漫步的夢幻感，走過吊橋後，還有美麗的茶田和太平老街市集能夠拍拍照、散散步。

自然的美景也成為該景點的最大的看點之一，「風景很不錯，空氣清新，拍起來也很自然很漂亮，最簡單的大自然美貌」、「附近的茶園視野佳是拍照打卡極佳的景點」、「天空步道除了可以俯瞰嘉義風光，拍照起來也是超美」、「365度都看得到美景，不管是要怎麼拍都很好看，超適合拍照打卡」。

No.3 檜意森活村

有「台版小京都」之稱的檜意森活村，因阿里山林業著重在出產檜木，故此檜意森活村曾有「檜町」的別稱。早期為日籍館員的宿舍，在經過四年的整建後，重現當年的風華。目前以28棟的日式檜木歷史建築結合當地店家所發展出的觀光景點。

除了能夠拍照之外，也有各種不同類型的商家進駐，讓不少人認為「好吃好逛好拍」、「每個點都很好拍，沒逛兩小時是無法離開的」、「日式風格的建築，拍起來就像在日本一樣，在疫情期間真的一解不能出國之愁」、「還有可以租日服的地方，拍起來超有感」。

No.4 花磚博物館

以阿里山檜木打造的木造老宅，古色古香的老宅外觀之外，走進老宅，有著上千片復古花磚貼滿牆面，而這些花磚都極具歷史意義，由一群志工，花費20年的時間，將各地搜集而來的花磚成列出來，成為全台唯一一間的花磚博物館，在老屋中漫步，也別有一番風味。

館內一大片的花磚牆，也成為網美造訪原因，「拍起來超漂亮，有一種古色古香的復古感」、「整個博物館都充滿了復古感，拍起來特別有感覺」、「起初覺得沒什麼看頭，但真實蒞臨之後，覺得花磚超美，拍起來也有一股說不出的感受，很值得來一趟」。

No.5 嘉義市立美術館

嘉義市立美術館由市定古蹟、菸酒公賣局嘉義工局原建物改建而成，奠基在「畫都嘉義」的美術與人文特色之中，由三棟建築組成，每棟的風格都不相同，結合古蹟與現代美學，因此吸引大批人潮前來朝聖，在嘉美館感受嘉義的藝術、人文與歷史。

廣場上的造景也讓美術館有著一絲的異國風情，「白天免費入場，晚上夜景也很漂亮」、「在外面拍照超像在國外，很適合愛拍照的朋友們前往」、「燈光打的超美超夢幻，拍照起來也是超漂亮」、「附近也有很多咖啡廳，很適合去拍照打卡」。

No.6 嘉義故宮南院

鄰近嘉義高鐵站的嘉義故宮南院，包含博物館區20公頃、園區50公頃，博物館建築由姚仁喜建築師設計，以傳統水墨畫之「濃墨」、「飛白」及「渲染」三種筆法為概念發想，景觀橋「至美橋」則由兩個流線型交織而成，作為「龍」、「象」、「馬」文化象徵的隱喻，也吸引許多人拍照取景的好地方。

除此之外，館內典藏的各種經典文物，也讓大家更加了解歷史，「不只好拍，也可以看到許多歷史文物」、「至美橋跟外面的景觀拍起來真的是絕美，尤其是在太陽要下山的黃昏時刻，讓故宮南院變更漂亮」。

No.7 森林之歌

森林之歌位於文化路與縱貫鐵路交界處，運用了林務局提供之木材、鐵軌、黃藤及石材等素材，以高聳神木及阿里山火車鐵軌為主題，打造出高14公尺、長55公尺左右的大型裝置藝術品，從草皮木棧道一路延伸到黃藤拱形隧道，之後在進入圓形造型的裝置中，正好就是阿里山小火車從平原上山的路線意象。

因為獨特的造型，加上白天與夜晚會有不同的風情，很快就成為熱門拍照景點，「快門真的按不停」、「白天跟晚上拍出來的感覺都不一樣，真的很好拍」、「拍攝起來超有層次跟立體感」、「錯綜複炸的黃藤拍出來的效果很不賴，簡單抓個角度就很有趣」。

No.8 三隻小豬觀光農場

三隻小豬觀光農場前身為養豬畜牧場，隨著時代變化，逐漸發展為觀光農場，佔地幾千坪的農場內飼養的動物多達二三十種，有水豚、狐獴、駱馬、綿羊豬等各種可愛動物，讓所有旅客可以盡情享受和動物互動的樂趣，除此之外，園內還設有大型草原、兒童遊戲區等設備，讓旅客玩得盡興。

門口超可愛的巨大粉紅豬，也成為園區最夯的拍照景點，「巨型粉紅豬，與滿分形成最萌的身高差，好想搬回家」、「除了巨大的粉紅豬，還有彩繪牆等童話故事場景可以拍，超可愛」、「整個園區充滿了可愛元素，好像走進童話場景」。

No.9 玻璃高跟鞋教堂

散發著夢幻華麗感的「玻璃高跟鞋教堂」高達17公尺，由1269根鋼架組成，外觀鑲嵌320多片玻璃，在一片田野中，巨大的藍色玻璃鞋造型顯得相當顯眼，更是全世界最大的高跟鞋造型建築物，而高跟鞋教堂也象徵著「每個小女孩都曾夢想有雙漂亮的高跟鞋，伴著自己走出美麗優雅的人生」。

高跟鞋教堂不只吸引世界各地的雜誌報導，也吸引了大批遊客前往打卡，「現場看真的很巨大很漂亮」、「夢幻又非常雄偉有氣勢」、「不同時段會折射出不同的美」、「是一個很好拍照打卡的景點」、「可以在附近散步走走，然後拍拍照」。

No.10 得恩亞納

有「台版合掌村」之稱的阿里山秘境「得恩亞納」全村共有41棟彩色高腳屋，每戶門口都會有住戶們依自己家徽做成的裝置藝術，講述著屬於自己家族的故事與風格，除此之外得恩亞納環繞著樹林，給人一種遠離世俗的舒適感。

其實，得恩亞納一開始並非觀光區，而是一群因為風災失去家園的部落族人們重新建立的社區，而得恩亞納的意思正為「一塊遠離河床平坦安全的聖地」，「有種世外桃源的感覺，到那裡感受到了前所未有的平靜」、「那裡真的好安靜又給人一種放鬆感」、「去的路上，被樹林環繞，在當地的時候，被當地人的熱情環抱，真的很不錯」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月08日至2023年02月07日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『嘉義OOTD景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統