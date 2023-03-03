眼科醫師許明木台東開設「低視能及特殊驗光」門診，造福身障特殊需求者。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

眼科醫師許明木台東開設「低視能及特殊驗光」門診，造福身障特殊需求者。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

獲2015年醫療奉獻獎殊榮的眼科醫師許明木，從花蓮門諾醫院特地到台東基督教醫院開設眼科「低視能及特殊驗光」門診，因利用視網膜鏡、眼底鏡檢查就能看出問題，而有眼科「雙槍俠」之稱。台東1位近全盲的視、語、聽多重障礙者，經許明木治療及輔具改善，已能走路、持筆寫字、與人溝通。

視、語、聽多重障礙的鍾阿姨原本是聽、語障礙，隨著年紀漸長，白內障、視網膜等問題導致視覺逐漸退化到幾近全盲，仰賴女兒的帶領，摸索著進入診間。因為她看不太見、聽不到，也無法以口語表達，溝通上只能用猜的，就連女兒也無法準確的與之溝通，許明木及長期合作的資深驗光師謝錫寶仍排除萬難進行視能檢測。

謝錫寶說，一開始先以色紙測驗能否分辨顏色，並在桌上放置橘子請鍾阿姨拿取，再以檢影鏡、稜鏡棒等進一步檢測，才確認鍾阿姨不能準確分辨顏色，也無法感知眼前10公分的手部晃動，但有微光感，幾經測試，建議以特製眼鏡進行改善。有了特製眼鏡作為視覺輔具，原本懷疑自己已經雙眼盲的鍾阿姨戴上眼鏡時，興奮地來回走動，因為看得到，不必摸著東西走，還能拿筆寫下自己住的地方。

許明木說，「哪裡有需要幫忙，我就去開診！」低視能者透過特殊驗光檢查及評估，再以輔具介入及訓練，剩餘視力可達到最佳狀態，有助改善生活及工作的品質。但身心障礙者因為溝通、表達等問題，使得就醫檢查的困難度高，出門也容易遇到許多不便之處，更何況要到外縣市就醫。

因此，許明木與謝錫寶合作到台東看診，解決低視能者辛苦奔波的問題，「只要台東有需要，透過與東基團隊的合作，幫助有需要的人，哪怕只有1個也會去」

許明木指出，只要不是全盲，都有改善的空間，有機會將剩餘視力達到最佳狀態，讓生活品質更好，不少視障長者卻不清楚「低視能及特殊驗光」門診。另外，約有2到3％的兒童為先天弱視，若能早期發現及早治療，對視力會有很大的改善。