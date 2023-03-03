萬物皆漲，日常消費得要精打細算。許多消費者到超商購物都會累積點數換商品或優惠，如今7-11 OPEN POINT不只能繳納代收還擴增項目，包括健保費、綜所稅、營業稅、有線電視累計共12大生活繳費，都可以就近至6600家門市輕鬆繳。

7-11於去年8月推出OPEN POINT點數折抵代收服務上線後，觀察女性會員最愛使用點數折抵生活規費，前三大熱門折抵項目分別為停車費、電費、水費，平均每筆折抵金額高達350點，顯見會員已養成OPEN POINT點數儲蓄習慣，並且讓點數轉為現金，消費的同時也是在賺回饋。

即日起持帳單就近到6600家7-11，使用OPEN POINT APP會員動態碼、icash2.0、icash Pay或OPEN錢包嗶一下，即可快速完成點數折抵代收帳單，1點OPEN POINT折抵1元，品牌指出，未來點數折抵代收項目將持續擴大，提升消費便利性外，同時創造點數新價值。