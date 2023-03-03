這次東契奇與厄文沒讓獨行俠該拿的勝利飛走！獨行俠3日雖從一度領先25分，被七六人追到只差4分，幸好最後仍以133比126險退七六人，東契奇貢獻42分、12助攻與4籃板，厄文也拿40分、6助攻、4籃板及3抄截，兩人成為獨行俠隊史首次同場都拿40分以上的兩人組合。

整個上半場幾乎都看雙方兩大主將表演，光在上半場，東契奇就拿25分、5助攻與3籃板，厄文也不惶多讓攻下20分，也讓地主獨行俠打完上半場，取得71比67領先，七六人則以哈登19分、10助攻表現最為搶眼，恩比德也拿17分。

獨行俠下半場開始就靠厄文接連攻下9分，打出誇張20比4猛攻，擴大領先差距到20分，接著換成東契奇主宰戰局，最多幫助獨行俠領先到25分，沒想到七六人沒有放棄，從第3節末到第4節初打出17比0回應，轉眼追到只差4分。

厄文最後8分24秒的三分打，總算止住獨行俠這波得分荒，接著獨行俠換上東契奇，幫助獨行俠打出14比2小高潮重新擴大領先到兩位數，儘管打到讀秒階段，七六人再次縮小差距到5分，厄文最後8秒兩罰俱中，確定獨行俠勝局。