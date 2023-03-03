大衛詹姆斯重摔落地畫面。（影片來源： CBA HIGHLIGHTS YouTube頻道）

世界盃亞洲區資格賽結束之後，CBA本周也開始了第3階段賽事，不過場上卻發生了重大意外，昨（2）日由台灣好手林庭謙效力的天津男籃主場迎戰浙江廣廈的比賽，天津洋將大衛詹姆斯（David James）在一次灌籃遭到對手犯規，臉部及頸椎著地重摔地面，超驚悚畫面讓場上每個人都嚇壞了。

大衛詹姆斯在第2節一次成功防守後，自己持球推進到前場完成爆扣，但灌完籃的大衛詹姆斯沒有緊抓著籃筐，正好浙江廣廈球員胡金秋從他身後撞了過來，大衛詹姆斯在空中失去平衡，頭部重摔地面且鮮血直流，大衛詹姆斯則當場沒了意識，兩隊球員紛紛抱頭，不敢相信眼前這一幕，場邊醫護人員則趕僅用擔架送往醫院急救。

慶幸的是，天津官方隨後發布公告，大衛詹姆斯沒有任何生命危險，但出現了輕微腦震盪、短暫失憶、門牙斷裂等傷勢，尤其鼻梁骨折需要進行修復，頸椎則沒有大礙，球團第一時間就將大衛詹姆斯送至醫院，並會全力配合醫院進行各項檢查，根據陸媒報導，大衛詹姆斯至少將會缺席2個月的時間。

第三階段的首場比賽就出現重大意外，主事者胡金秋遭到大陸網友「炎上」，痛批他當下沒有做出保護對手的動作，至今也未在公開場合及社群媒體道歉，胡金秋是大陸男籃國家隊的常客，也是「野獸」林志傑過去效力廣廈時的小老弟。天津則化悲憤為力量，最終以94比83擊敗廣廈，林庭謙拿下全場最高30分，另有6助攻、5籃板的出色發揮。