台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，從台積電法說會釋出今年下半年產業反彈的訊息後，後續廠商開始對於後市轉向較為樂觀的態度，整體產業調整至上半年結束越來越明確，也淡化各家企業近況慘淡的利空，搭配美元指數下跌，台幣走升，至少第1季前都是有利台股上漲。

另外，美國CPI從2022/6見高點之後，逐月下滑，核心CPI也於2022/9見到高點，通膨在FED大力度升息之下，已經獲得初步的控制。最新的FOMC會議中，如期升息1碼，FED主席鮑爾也在記者會上鬆口，美國已邁入通膨減緩的過程，本次升息循環的利率終點有機會將聯邦基金利率維持在5％以下，優於預期，美國有機會在避免陷入經濟重度衰退的情況，有利於支撐股市。

吳繼先指出，未來後續仍有風險，在於目前只能確認庫存調整結束的時間點，但回溫力道端看需求表現，整體來看，下半年台股有機會重返多頭，可利用上半年的震盪格局逢低分批布局。