美系外資表示，愛普*昨日法說會，管理階層對上半年基本面因庫存的因素依舊維持謹慎，但對下半年的復甦持樂觀態度，此外，愛普*也分享其在AI和 IoT兩大事業群的客戶、項目維持穩步進展，具體來說，愛普*在設計階段有更多的HPC客戶，而也有更多的HPC客戶對愛普*的解決方案表現出興趣，且現階段處於概念驗證(PoC)階段，愛普*的物聯網業務復甦，也與知名客戶有更多合作。維持愛普*加碼評等、目標價330元。

美系外資表示，愛普*去年第四季營收季減少30%、年減少53%，主要是因為物聯網產品受消費市場低迷，以及AI產品線正值加密終端市場需求修正，然而，毛利率僅下降1個百分點，也證明其仍維持彈性的訂價策略。

展望2023年，美系外資表示，愛普*預計今年上半年會不如去年上半年，但今年下半年又會優於去年下半年，且目前庫存正在接近目標水位中。按業務來看，物聯網部分，儘管大陸解封後重新開放，但愛普*尚未看到強勁的通路復甦，但有看到一些Wi-Fi設備的緊急訂單。此外，在去年下半年中贏得的新設計可能會在下半年中開始發揮作用。AI部分，加密(設計和晶圓銷售)和非加密(NRE來自PoC的收入)應該有所貢獻，愛普*非加密項目進展順利，解決方案越來越受到主流HPC(高速傳輸)的關注，另一方面，在生態系統中，其邏輯、內存以及堆疊等三大關鍵技術，也獲得越來越多得客戶表達興趣。最後，愛普*也預計今年毛利率、資本支出會和去年類似。