2023年校園徵才活動起跑，3/4台大場次將安排技術主管互動交流，精誠誠摯邀請有志投入資訊產業的社會新鮮人與有相關經驗的求職者，加入精誠團隊。

精誠每年的實習計畫也提供超過100個實習名額，每位實習生都安排Mentor負責指導，幫助同學融入公司文化、專業技能及職業發展。公司提供多元化的實習項目，涵蓋軟體開發、應用系統整合、資訊安全等領域，讓實習生能夠在自己感興趣的領域中發揮潛力。

精誠集團以六大核心能力「軟體力」、「數據力」、「演算力」、「雲端力」、「微服務力」、「資安力」為主軸，持續投資訓練與培養六力關鍵人才。為了強化技術關鍵人才的能力，我們成立技術發展委員會，領導整合六力的技術發展與規畫技術同仁的學習發展。委員會由各領域技術專家組成，擬定技術同仁的學習藍圖與地圖，規畫線上線下多元學習資源，並提供即時獎勵，鼓勵同仁考取專業認證，提升集團整體技術能力。