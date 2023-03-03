警方現場查獲的玩具槍。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄20歲梁姓男子不滿女友跟她打工同事太過親密，醋勁大發，日前與友人24歲楊姓男子到女友同事22歲林姓男大生家樓下堵人，見林男以及同學20歲張姓男子回家，立即上前理論，後發生口角，楊男隨即亮玩具槍，林、張嚇傻不敢妄動，梁男趁機上前對2人狂揍，造成2人手臉受傷。警方獲報到場，將梁、楊逮捕，全案傷害、恐嚇等罪嫌移送法辦。

據悉，梁男女友18歲鍾姓女子在餐廳打工，時常都是林男接送她上下班，梁男不滿鍾女與林男太過親密，感覺「綠光罩頂」醋勁大發，透過女友口中得知林男三民區住處，昨日凌晨4時許，與楊男一同開車到住處堵人談判。

不久林男與張男等數名友人剛吃完消夜返家，卻遇上了梁男，梁男直接走到林男面前理論，表示「不要再接近我女友」，林男不滿雙方發生口角，張男也加入紛爭，隨後梁男身旁的楊男直接亮出玩具槍，嚇得林、張不敢妄動，梁男見狀直接徒手對2人揍，造成林男右手虎口挫傷，張男右臉輕微紅腫。

林男友人見狀趕緊報警，三民二分局獲報，立即出動快打部隊，將梁、楊2人控制，而楊男見警方到來時，還悄悄將槍藏在車副座上，但還是被警方搜出，警方詢問楊男「槍是哪來的？」，楊男辯稱是友人給的，梁、楊依現行犯逮捕，全案依妨害自由、恐嚇及傷害罪移送高雄地檢署偵辦。