養殖業者也經由澎湖優鮮的認證機制，進行重金屬殘留的查驗工作，民眾都可以安心購買消費享用。（張茂雄攝）

為控管澎湖縣水產品的優質產品，讓民眾買魚能安心消費，澎湖縣政府農漁局積極輔導區漁會，每個月不定期在第三漁港魚市場執行抽驗進場魚貨的工作，結果2月份所有漁貨全數合格，民眾可以放心採購食用。

澎湖縣政府農漁局積極輔導區漁會，每個月不定期執行抽驗進場魚貨工作，結果2月份所有魚貨全數合格，民眾可以放心採購食用。（澎湖縣農漁局提供）

位於馬公第三漁港魚市場是澎湖地區最大的魚貨批發販售中心，每日清晨3、4時返航的漁船在此卸貨，澎湖的大小餐廳、中小盤商都會聚集在此，希望標下最新鮮、價美物廉的澎湖海產，近幾年由於電商網路採購盛行，交易型態也逐漸轉變，縣府因此加強檢驗工作，希望從源頭作好食品安全的管理。

農漁局表示，漁市場漁貨抽驗工作每月都會不定期進行，主要檢驗項目為二氧化硫、甲醛（福馬林）、過氧化氫、硼砂及螢光劑等5種常用保鮮劑是否被違法使用，今年2月分別在1、8、19日三天，由澎湖區漁會針對魚市場進場魚貨進行採樣，抽驗物種計有紅魚、盤魚、午仔魚、加網魚、鰈魚、狗母、扁魚、烏賊等21件，所有採樣樣品全部合格。

農漁局強調，將持續輔導澎湖區漁會辦理第三漁港魚市場執行抽驗進場魚貨工作，同時養殖業者也經由澎湖優鮮的認證機制，進行重金屬殘留的查驗工作，不論是澎湖民眾或是觀光客來澎旅遊，都可以安心購買消費享用。