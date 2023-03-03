中和警分局昨（2）日晚間10時至午夜，偕同環保局稽查人員於改裝車噪音易出沒路段，中山路3段與民富街口實施「環警聯合稽查」路檢勤務，2小時共攔查91輛機車，展現執法強度，期望能改善噪音改裝車輛違規擾民情形。

警方前往中山路3段與民富街口執行路檢，針對機車違規改裝車燈(LED)、排氣管（未依規定裝置照後鏡、無隔熱防護裝置、拆除消音器等）、青少年無照駕駛等違規行為，主動攔查檢驗。其中，包括違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛11件、無照駕駛2件及相關交通違規4件。

機車最常見的改裝違規為頭燈燈光異常，如自行將大燈改裝成LED燈具，而未主動辦理變更，將依道路交通管理處罰條例第18條規定，處汽車所有人新臺幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令改正後回監理單位檢驗；另頭燈以外的燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等異常，則依道路交通管理處罰條例第16條規定，處汽車所有人新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。

中和警分局表示，此次與環保機關攜手，遏阻改裝車噪音擾人行為，將持續針對改裝車輛經常出入路段，加強攔查取締，還給民眾一個安全、安心、安寧的生活環境。