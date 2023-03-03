南投農民吐心聲！民眾痛批陳吉仲、蔡培慧「沒選舉從來不會到」 林明溱轟民：裝傻裝聾7年

近日全台出現缺蛋問題，農委會緊急進口澳洲雞蛋解蛋荒，但農民認為此舉對蛋農毫無幫助，還有人直言僅選舉時才看得到農委會主委陳吉仲及民進黨南投縣立委補選候選人蔡培慧。國民黨立委補選候選人林明溱強調，民進黨官員不在乎國政，持續抹黑令人失望，希望能夠獲得鄉親支持，一起守護南投。

林明溱昨（2）日在臉書表示，農民是台灣最樸實的一群人，只求能夠吃飽、家人能夠平安健康，但若連農民都活的辛苦，還有人能過的幸福嗎？難道，我們的政府沒有責任嗎？

林明溱分享一段影片，只見南投的農民直言，連蛋這種最簡單的民生問題都沒辦法處理，若有較好的方式應協助農民改進，而不是缺蛋後才說政府有能力進口解蛋荒，實際上對蛋農沒有幫助，更有人直言只有選舉時，才能看到陳吉仲與蔡培慧。

「我有做有付出，但收回的卻很少，叫農民該如何生活？」林明溱指出，這是農民最簡單的心聲，但民進黨卻充耳不聞，只有選舉的時候才會現身，實際上卻仍沒有解決問題，「明溱想問對手，跟農委會主委陳吉仲這麼好，為何不能好好照顧南投的農民？」

「民進黨執政7年、蔡培慧裝聾7年、陳吉仲裝傻7年！」林明溱批評，民進黨不顧重要國政，只在意要用抹黑戰，讓人非常失望，希望鄉親3月4日時都要出門投票，「把票投給骨力、肯做的林明溱，讓我們一起守護南投！」