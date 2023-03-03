人嚇人嚇死人！有民眾日前在大排水溝中驚見一雙疑似遺體的人腿物體浮在水面上，還以為發生命案，嚇到差點漏尿，仔細一看才發現原來是有人亂丟廢棄的「青蛙裝」，裡面進水後浮在水面，乍看還真的很像人體下半截；照片曝光後吸引超過3000名網友按讚，驚悚畫面讓網友直呼「真的會嚇到」。

命案現場？排水溝驚見「一雙腿」，他嚇到怒譙：差點漏尿。(翻攝臉書爆廢公社)

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享2張照片，只見畫面中，一條大排水溝中，可以看見一雙疑似人腿的物體浮出水面，而腳下還穿著綠色的鞋子，如同命案現場般的場景讓PO嚇了一大跳，仔細一看才發現原來是有人亂丟廢棄物，讓他忍不住怒轟沒公德心「差一點嚇到漏尿，X」。

貼文曝光後引發熱議，吸引超過3000人按讚，網友紛紛留言表示「會不會真的有…什麼」、「或許真的是…已經爛了」、「拍攝者不救？」、「差點要幫打119了…」、「沒事啦，如果真是屍體會先聞到味道…」、「這真的會嚇到」。

不過，也有網友解答，浮在水面上的疑似為破損的青蛙裝，主要用於消防、漁業、養殖捕撈等防護作業，「青蛙裝，應該是破損，被丟棄了」、「壞掉的青蛙裝？？？」。