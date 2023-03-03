驚呆！新竹棒球場長香菇了 議員笑酸：不夠濕還長不出來。

「只有更扯，沒有最扯」的新竹棒球場，日前被發現球場幾乎無排水功能，沒下雨竟出現水坑；如今又有網友分享「草皮長出香菇了」，引起批踢踢瘋狂討論，「這到底是什麼設計」。

還記得林哲瑄驚天一撲，不僅把自己撲進傷兵名單，更撲出新竹棒球場一連串問題，甚至牽動去年地方選舉，造成執政黨大敗。新竹市長高虹安把這座「不能用的球場」視為前朝燙手山芋，不斷挖出「大祕寶」，一段長出香菇的誇張影片，被鄉民瘋傳。

新竹市府日前派員重回球場，發現連日未雨卻出現水坑，說明排水已不是不佳，而是「根本沒排水」；同時找出4000萬元的排水預算，慘遭刪除。當然，有水分就有滋養，更何況還有土壤，於是香菇就長出來了。

「是給釣蝦撲球當緩衝用的？這真的可能當職棒球場嗎」，原PO在批踢踢分享影片，掀起鄉民踴躍討論，儘管有人說因積水不退，長香菇很正常，但這是一座棒球場欸！

「給球員補充天然蛋白質啊，不要太不滿」、「還是改農業局管轄，改種香菇增加市府收入」、「笑死，球員又不是瑪莉歐，吃香菇跳更高嗎」、「證明草皮是天然的，至少沒白花錢」、「可能比賽打太晚，怕球員肚子餓」。