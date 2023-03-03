由Netflix製作的南韓生存競賽節目《體能之巔：百人大挑戰》，播出後話題不斷，但也因此惹出不少爭議，不久前才被挖出決賽黑幕及參賽者過去的霸凌黑歷史，近日又傳出節目中某「國家代表」出身的選手竟對女友施暴而遭到拘留，被害女子逃亡的影片還在網路上曝光，再度引發爭議。

根據南韓媒體本月2日的報導，一名參加《體能之巔：百人大挑戰》國家代表隊出身的選手，在2月23日時於江南某住宅中，因對女友施暴而遭到警方以特殊暴力罪立案調查，在事發現場還發現了行兇時的凶器；首爾中央地方法院在審問嫌疑人後，判定他有逃跑、銷毀證據的可能性，因此決定將他拘留，而女性被害者逃亡的畫面也因此曝光，讓網友們相當震驚。

事實上，上個月事件爆發時，《體能之巔》製作方曾回應韓媒，表示：「正在確認狀況中」但事後證實是《體能之巔》參賽者時，相關人士也僅回應：「目前為止對於該情況，沒有要補充的聲明」讓網友相當傻眼。

節目自播出以來爭議就不間斷，先是女選手金多英被爆出是校園霸凌加害者，為此出面道歉外，2月21日公布最終冠軍，由混合健身選手禹秦熔奪得，但沒想到卻爆出冠軍賽曾中斷3次，原本第二名的鄭海民大幅領先，卻因中間插曲，導致冠軍拱手讓人，鄭海民本人還在2月28日出面喊冤：「競賽被中斷是事實」，而且當下是無奈答應被中斷的，讓不少人為他叫屈，也讓製作方遭到大批觀眾批評。

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