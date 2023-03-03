談及中國大陸金融業發展，中國人民銀行行長易綱表示，總的看中國大陸金融業的運行是穩健的，整個的金融風險是收斂的，總體風險是可控的；存款保險能夠為99％以上的存款人提供全額保障。

針對穩妥化解重點機構的風險，易綱指出，官方果斷接管包商銀行，堅決打破了剛性兌付，同時依法保護老百姓的利益。包商銀行成為我們改革開放以來中方首例銀行破產的案例，同時我們也平穩化解了恒豐銀行、錦州銀行、遼寧城商行等中小金融機構的風險。

易綱還稱，過去三年支持發行5500億元（人民幣，下同）的專項債券，專門用於補充中小銀行的資本金，高風險的中小金融機構的數量從600多家降到300多家，不少的省分目前已經沒有高風險的機構了。同時精準拆彈，化解明天系、安邦系、華信系、海航集團等高風險的集團，避免轟然倒塌的風險，同時也阻斷風險的擴散和傳染。

易綱表明，大力的整治金融亂象，全面實施資管新規，壓縮類信貸的高風險影子銀行規模大約30兆元，推進網絡金融金融的專項整治，近5000家P2P的網貸機構已經全部停業，有序的推進大型平台企業的金融服務的整改，依法將各類金融活動納入監管，規範私募基金、深入整治金交所和偽金交所的風險。過去5年累計立案查處的非法集資的案件大約25000件；同時，推動建立地方黨政主要領導負責的金融風險處置機制。

「目前全國所有存款類金融機構，他們都加入了存款保險，存款保險能夠為99％以上的存款人提供全額保障。易綱強調，總的看中國的金融業運行是穩健的，整個的金融風險是收斂的，總體風險是可控的。大陸的金融業的銀行業的資產占比是90％以上，總體是穩健的，外匯儲備是多年來穩居全球第一。

易綱還稱，下一步人民銀行（大陸央行）將會同其他的金融管理部門一道，加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系，推動重點領域金融風險的處置，對非法金融活動保持高壓壓實各方風險處置的責任，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。