新北市淡水1名74歲周姓老翁，日前在臉書看見1篇股票投資的廣告，於是加入1家名為「連誠」的投顧公司，並在2個月內陸續投入100萬元資金，上月周翁接獲客服電話，表示又有新上股票可認購，當他準備再匯款100萬元時，銀行行員察覺有異，通報警方到場協助，沒想到周翁竟稱自己有拿到1000元的獲利，不相信自己遭到詐騙。

警方表示，上月24日下午1時許，派出所警員接獲台銀淡水分行行員報案，稱有老翁疑遭「假投資」詐騙，希望警方到場協助攔阻。周翁見警方到場，一開始還堅持對方在臉書上宣稱「保證獲利、高報酬」，並強調自己最近有拿到1000元的獲利。

但警方查證周翁準備匯款的帳戶，發現該帳戶近日有多筆大量金錢進出，加上之前的匯款帳戶已遭到警示，確認是洗錢帳戶後，不斷向周翁勸說，行員也向其表示，周翁聲稱要認購的「新股」早已是上市2、3年的公司，絕對不是剛上市的公司股票，最後周翁才相信自己遭到詐騙，趕緊取消匯款，沒有二度受騙。

淡水警分局呼籲，網路投資虛擬貨幣、股票消息詐騙陷阱多，民眾遭遇類似情形時不可輕信，需再三求證，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免積蓄遭詐得不償失。