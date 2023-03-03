美國去年10月初對中國祭出晶片禁令，並將中國記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，使蘋果暫緩採用長江存儲晶片計畫。外媒指出，北京政府為持續支持本土晶片企業，中國國家集成電路產業投資基金二期（大基金二期）已透過金援129億元人民幣（折合約新台幣580億元）入股長江存儲。

根據美國財經媒體報導，中國國家企業信用資訊公示系統顯示，先前中國國家積體電路產業投資基金股份有限公司（大基金一期）已向長江存儲出資136億元人民幣，大基金二期則出資約人民幣129億元，出資日期為今年1月31日。

報導指出，大基金二期金援長江存儲，表明中國政府決定擴大對自家晶片產業的支持，同時也在因應全球需求下滑，據悉這筆交易是大基金二期最近數月來最重大的投資。

《財新網》先前報導，受美國制裁影響，蘋果已暫緩採用長江存儲晶片計畫，長江存儲裁近期裁撤5%~10%員工，並將被解僱的員工趕出公司補助的員工宿舍。