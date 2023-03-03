台南地檢署今依違反公職人員選舉罷免法等罪，起訴涉台南市正副議長賄選案的議長邱莉莉、副議長林志展等。立法院國民黨團今呼籲，民進黨主席賴清德應展現2015年拒進議會抗制當時議長涉賄的高標準，要求邱、林即刻起辭正副議長。（周志豪攝）

涉賄選遭檢方起訴 台南市議長邱莉莉回應了 @ChinaTimes

台南地檢署今依違反公職人員選舉罷免法等罪，起訴涉台南市正副議長賄選案的議長邱莉莉、副議長林志展等。立法院國民黨團今呼籲，民進黨主席賴清德應展現2015年拒進議會抗制當時議長涉賄的高標準，要求邱、林即刻起辭正副議長。

國民黨團副書記長林思銘更表示，賴清德接任民進黨主席後，力推黨公職排黑，但對這次已是重大政治事件與醜聞的台南正副議長賄選與恐嚇案是，民進黨卻以最低道德標準輕輕放下，「用黨紀挺黑金」，難道推排黑修法都是喊假的？

林思銘指出，2015年賴清德為對抗當時涉賄的國民黨籍台南市議長李全教，拒進市議會達232天，並稱對民進黨少數無法抗拒誘惑議員讓台南民主蒙羞感到痛心；待李被判刑撤職，賴還說恥辱終於清白，正義終於伸張，陽光照進地方政治。

林思銘質疑，如今台南市議會再捲入賄選、黑金烏雲，賴清德卻拿不出當年面對李全教案時，信誓旦旦要終結黑金的高道德標準與魄力，對為黑金做最貼切詮釋的邱莉莉與林志展卻難捨難分，只對做出停黨權3年處分，這就是賴排黑決心？

林思銘說，賴清德曾說要做台灣政治表率，但對本命區正副議長賄選與黑金案，卻做出民主政治最負面示範，無法拿出2015年不惜被監察院約談也不進議會的決心與態度，映證綠色執政依舊是綠能你不能的雙重標準。

黨團副書記長陳以信表示，賴清德過去強調台南是民主聖地，議長涉賄讓台南蒙羞，稱他會不計毀譽要站在歷史正確一邊，捍衛台南人尊嚴，如今台南地檢署對邱莉莉等人的起訴書已猶如「民進黨黑金保證書」，當年的賴在哪？

陳以信認為，從學甲、北門爐渣廢棄物問題，到台南各地光電利益糾葛，都是在賴清德台南市長任內開始；再從行政院前發言人陳宗彥醜聞案可看出，當時賴市府當時如何包庇業者、同流合汙，賴對台南政風敗壞負有最大責任。

陳以信呼籲，賴清德應該跟全體國人與台南市民道歉，要求邱莉莉與林志展立即請辭正副議長，讓台南市議會重新改選正副議長，也應該要求台南市長黃偉哲學賴，勇於拒絕進市議會抵抗。

立委王鴻薇表示，當年李全教還沒被起訴，賴清德就以要捍衛民主價值拒絕進議場，如今邱莉莉等人已被起訴，且情節重大，按賴當年標準，是否認為邱、林已喪失擔任正副議長資格？現在要不要捍衛台南市民尊嚴？賴不應沉默或迴避。

王鴻薇也質疑，民進黨排黑金與台南正副議長涉賄標準是什麼？排黑金是要騙選票的政治宣示或形式？賴清德對邱莉莉與林志展有沒有資格續任正副議長要表達立場，否則排黑金的改革「攏係假」。