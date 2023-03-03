網紅閃亮亮長相清新、身材火辣，曾幫忙家中生意，被封為「紅豆餅女神」，後來爆出性愛片外流風波，改名「蕭芷渲Iris」重新出發。最近，她和YouTuber紳士痞子成員傑恩（JN）雙雙認愛，男方被問及在一起的原因，不僅公開稱讚蕭芷渲的好，也不在意她的過去，心疼酸民常攻擊女友。

蕭芷渲2日在IG限時動態開放網友提問，被問到和男友怎麼認識，她大方標記傑恩，回應：「認識好幾年了，但有點忘記為什麼認識了（笑）」，有網友好奇交往時她是小女人還是很有主見，蕭芷渲再標記傑恩：「這個你來回答，我回答不準。」不久後，傑恩轉發到限動公開回應：「只能說她真的很好，就是個濫好人，為保護他人不惜犧牲自己的白痴，不然不可能我身邊所有朋友家人都喜歡她。」也透露女友吸引自己的主因是「因為她的爺爺、爸媽、弟弟、弟弟女友、家裡的貓蛇都很可愛。」

被問到蕭芷渲的為人以及擦出火花的原因，傑恩罕用閃照當底圖回覆，表示兩人的個性、想法都很適合，漸漸發展成男女朋友的關係，讚美女友非常善良、可愛和單純，常默默承受酸民的冷嘲熱諷，讓他相當心疼，為此霸氣喊話：「大家都有過去，我也有過去，我不認為那是所謂的黑歷史，那是讓你成長的養分，未來更知道怎麼保護自己，不應該讓壞人就這樣逍遙下去，壞人總有一天會有報應的。」

小倆口認愛後，越愛越大方，蕭芷渲公開兩人的勾脖閃照，並分享打情罵俏的情趣，今（3日）也PO飛日本的動態，雀躍地達成第一次一起出國旅行的成就。

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