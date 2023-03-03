框酒店女公關出場遭拒 他「狂砍6刀」再自戕 女送醫不治

北市中山區錦州街上一家酒店，3日上午8時許，發生酒客持刀砍殺酒店小姐的案件，酒店小姐身中6刀，送醫搶救後仍傷重不治，酒客在店內還持刀企圖自戕輕生，最後被店家制止送醫，警方目前正在偵辦中。

警方調查，56歲陳姓男子平時會到錦州街一家酒店，固定找29歲張姓女公關坐檯陪酒，2日晚間陳男再度前往喝酒，一直喝到3日上午8時許，陳男要帶張女出場遭拒，不料竟痛下殺手。

陳男不滿遭拒，掏出水果刀朝張女砍殺，造成張女身中6刀，其中，腹部、頸部各有兩處明顯刀傷，店家發現時，張女已無生命跡象，陳男正持刀企圖自戕輕生，身上胸部、腹部都有刀傷，工作人員趕緊制止並報警將兩人送醫救治，張女經搶救後仍宣告不治，陳男並無大礙，警方將依殺人罪嫌送辦。

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