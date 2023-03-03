中鋼預計本月中旬開出4月份和第二季內銷盤價，近來由於國際鋼價持續上漲，且煤鐵礦原料行情高漲，在成本墊高下，中鋼第二季棒線價格漲勢難擋。對此，螺絲業界建議中鋼漲幅不宜過大，以利接單，中鋼則表示，將會參考國際市場行情與兼顧下游競爭力，做適當的調價。

中鋼2日假岡山東區海口味餐廳，與螺絲業界舉行盤前產銷聯誼會，中鋼業務副總劉敏雄帶領業務助理副總李文周、營業銷售處長李家丞等主管參加；台灣螺絲公會理事長蔡圖晉則率監事會召集人林登鴻、春雨總經理周伯威、久陽螺絲董事長孫正強、慶達董事長蘇國材、恒耀副董事長吳榮進、路竹新益螺絲副總經理黃松南等業界代表出席。

蔡圖晉表示，基於反映原料上漲，中鋼下季棒線盤價調漲可以接受，但建議漲幅不宜過大，最好漲幅不要超過第一季的跌幅。

劉敏雄則表示，近來煤礦每公噸漲到370美元左右，鐵礦每公噸報價逼近130美元，且亞洲包括河靜鋼等主要鋼廠也都紛調漲線材價格，有的第一季調漲金額就達到93美元，而中鋼第一季原料成本也增加63美元左右。因此中鋼在考量國際市場行情與兼顧下游產業競爭力下，將會適度調漲價格，但會順勢而為，不會逆向操作。

此外中鋼為因應未來歐盟課徵碳關稅與達到碳中和目標，也將會協助下游廠商進行碳盤查，及全力提供低碳棒線材料給下游廠商，以提升下游外銷接單競爭力。