中國人民銀行行長易綱3日表示，大陸實施正常的貨幣政策，為物價穩定提供堅實基礎；過去10年中國大陸通膨指數平均是2％，非常不容易。副行長劉國強也稱，2023年大陸通膨水準總體保持溫和是主基調，短期看通膨壓力可控，但長期仍要保持警惕。

易綱今在新聞發布會上指出，精準有力實施好穩健的貨幣政策，為經濟高品質發展營造適宜的貨幣金融環境。首要的就是保持幣值穩定，幣值穩定有兩層含義，第一層含義是物價穩定。

易綱表示：「去年全球通貨膨脹嚴重，是40多年以來最高的通貨膨脹，歐、美，還有許多國家，他們都是8％、9％、10％這樣高的通貨膨脹。」大陸去年的消費者物價指數CPI漲幅是2％，這是一個非常理想的通貨膨脹水準。「在過去五年也就是2018年到2022年，我們平均的通貨膨脹也是2％；看過去十年，也就是2013年到2022年這十年，中國的通貨膨脹指數平均也是2％。在過去十年中，大陸最高的CPI達到過2.9％，最低是0.9％，平均也是2％，這是非常不容易的。」

易綱還稱，幣值穩定的第二層含義是匯率的基本穩定。近五年來，人民幣對美元匯率三度破7又回到7以下，雙向波動，彈性增強，在全球各種貨幣中，人民幣都是非常穩健的。下一步，將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕、廣義貨幣和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

此外，中國人民銀行副行長劉國強也表明，目前看大陸經濟好轉是肯定的，但也存在一些不確定因素，下一步人民銀行將加強調研，統籌經濟發展和物價穩定，根據經濟形勢變化適時適度調整貨幣政策。堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不大水漫灌、不大收大放。

他稱，大陸央行非常重視物價問題，判斷2023年大陸通膨水準總體保持溫和是主基調，短期看通脹壓力是可控的，當前大陸經濟處於恢復發展過程，有效需求不足仍然是主要矛盾，供給端充足，居民通膨預期平穩；但從更長期看，外部環境還有難以預料的事情，需求也在逐步恢復，雖然通膨的概率不大，但不大不等於沒有，要樹立底線思維，對通膨保持警惕。