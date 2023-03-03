中市警五分局為了讓大家能識詐，商請轄內許多電視牆進行宣導影片托播，更特別找到有190年歷史的松竹福德廟合作。 （中警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

中市警五分局為了讓大家能「識詐」，商請轄內許多電視牆進行宣導影片托播，更特別找到有190年歷史的松竹福德廟合作；廟方主委簡榮昌表示，松竹福德廟有許多信眾來求金，求土地公保佑的正當之財，對警方努力推動反詐騙十分支持，尤其對於年紀稍長的信眾，協助警方做反詐騙宣導當仁不讓。

中市警五分局指出，近來警政署為了進行打詐，首要讓民眾能識詐，知道什麼時候遇上詐騙才能做出正確的判斷，尤其警方在實務上遇到的阻詐案件都是在解說之後才恍然大悟驚覺受騙，因此非常有必要讓民眾認識詐騙手法，而「阿昭署長」特別製作一系列影片教民眾如何識詐。

影片中，阿昭署長表示特別注意假投資真詐騙手法5步驟，1接獲短訊稱有「專人帶領高獲利、高報酬、低風險的金融商品、飆股或虛擬貨幣」，2點擊網址加入會員或投資群組，3群組內有「專家」、「老師」和「賺大錢的朋友」遊說投資，4初次投資能出金，營造短期高獲利假象與報表，5投資金額越高，出金開始需要手續費、保證金、證交稅、所得稅等拖延戰術，事實上，當民眾投入金額之後，立即有提款車手將所有款項領出，任何獲利的報表都是電腦程式繪製的假象，呼籲民眾投資要謹慎，切勿掉入詐騙集團的陷阱。

除了求金土地公，中市警五分局更協調轄內各大娛樂場所，包括數家KTV影視歌唱業者播放阿昭署長的識詐影片，經由年輕人常去的KTV宣導阿昭署長的識詐「假愛情交友」與「假網路購物」等影片，期針對不同族群進行精準打擊式的宣導。

中市警五分局長陳松寅呼籲，接到任何陌生電話、LINE及臉書等訊息均應小心查證，遵守防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，可以撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助；同時遵守「3不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，這樣才能守住得來不易心血。