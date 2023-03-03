台東市建農里垃圾掩埋場自26日起延燒3天，市公所昨天與居民協調。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市建農里垃圾掩埋場自2月26日起延燒70小時，2月28日深夜覆土撲滅，當地里民飽受煙害將近4天並要求賠償，台東市公所昨晚在建農社區活動中心開會與居民協調，台東市長陳銘風表示，將分區發放1500元至2000元不等慰問金。

說明會開始時，陳銘風向里民道歉，並表示會受災戶區分為A、B兩區，依據災損情況每戶發放1500至2000元的慰問金。農損部分，將由市公所經建課實地至掩埋場鄰近農田及果園評估損害情形。

為確保居民健康，會商請衛生局調派肺部X光檢驗車到建農里，對里民身體檢查，後續若醫生判定為226掩埋場火災所造成的身體問題，由市公所負擔就醫費用。

此外，請台東縣環保局公布監測空氣數據，對於掩埋場周遭水質及土壤繼續檢測，同時透過里長將訊息分享給里民。掩埋場採低度使用原則，將現存垃圾分階段送到焚化爐清除，市公所後續將提出完整計畫，並且逐步辦理垃圾去化及環境復育。

市公所清潔隊長江俊頡也在會中說明災害處理過程，建農垃圾掩埋場26日凌晨因不明原因自燃發生火警，因久未下雨空氣乾燥，且沼氣及東北季風風勢助長等因素，造成跳火現象延燒約2公頃，經過3天日夜灌救及採土石覆蓋方式，28日晚間終將火勢及煙霧撲滅。