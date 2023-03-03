大陸一名YouTuber Jake拍影片透露，他日前得知他媽媽得「急性骨髓性白血病」的消息，看診後發現醫藥費高達170萬人民幣（約新台幣754萬元），因此上網發起募款。未料，有名和Jake僅聊天幾次的台灣人竟轉了鉅款給他，令他相當感動，並直呼「台灣人，你們可不可以不要這麼善良、不要這麼好」。

Jake在YouTube頻道「Jake的公開日記」中指出，他上個月在土耳其時，得知他媽媽得了「急性骨髓白血病」，他返回大陸陪同就醫時，發現醫療費高達170萬人民幣，因此在微信、抖音等社交平台發起募款，包括他曾經教導過的學生、同事以及朋友等紛紛捐款，其中令他特別感到意外的是，有名只和Jake聊天幾次的台灣人竟轉了鉅款給他。

Jake指出，日前他要辦台灣簽證時找上對方，最終因一些因素而沒辦成，未料這名台灣人看到Jake的募款訊息後，轉了一大筆鉅款給他，讓Jake不禁表示「為什麼台灣人對我這個陌生人超級超級好」，此外，這位台灣人向Jake表示，若還有需要，他會盡最大努力去向台灣人多發訊息。Jake對此表示，這筆鉅款轉完後，他一個晚上沒睡覺，並認為兩人萍水相逢，僅只有聊過幾次天，沒想到卻對他這麼好。Jake強調，世界上好人很多，台灣人在保持善良這部分，讓他很感動。Jake媽媽得知此事後也覺得感動和意外。

此外，Jake也透露，有位高雄朋友得知他媽媽生重病時，也有打給他關心，並表示一定要注意身體等。對於台灣人這些舉動，令Jake不禁感動表示「台灣人，你們可不可以不要這麼善良、不要這麼好」。

Jake經營的「Jake的公開日記」有超過2.87萬人訂閱，頻道主要為Jake到世界各地旅遊的影片，包括土耳其、印度、馬來西亞等國家。