高雄輕軌二階大順路段工程如期進行，預計年底完工通車。高雄市捷運局指出，因應箱涵改建工程及軌道主體工程，6日起大順一路、富國路口將封閉施工78天，至5月22日施工完成恢復通行；6日當天也開放大順一路、富民路口南北向車輛通行，呼籲用路人提早改道。

輕軌工程如期施工，目前正進行箱涵、軌道工程，力拚年底完工成圓通車。捷運局指出，將於6日起封閉大順一路、富國路口南北向78天至5月22日，以進行施作該路口過路段箱涵改建工程及軌道主體工程，待工程結束後將恢復現有交通維持設施及通行車道。

捷運局表示，6日當天亦將同步開放大順一路、富民路口南北向車輛通行，施工封閉期間，仍維持大順一路東西向車輛通行，建議行經該路段用路人可提前改道行駛，行人也請依現場引導牌面改由富民路或自由路行穿線穿越大順一路。

捷運局提醒，用路人駕駛車輛經過大順路輕軌施工路段，請依工區速限30km減速慢行，並依標誌、標線指引及交通指揮人員導引通行，或提早改道行駛其他替代道路。