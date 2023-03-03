香港信報報導，國指開盤漲110點或1.6％報6,967。科指開盤漲106點或2.6％報4,232。
個股方面，騰訊開盤漲1.9％報369.6港幣。阿里巴巴升1.1％報88.6港幣。美團升2.1％報144.2港幣。快手升3.2％報57.4港幣。嗶哩嗶哩第四季虧損收窄，開盤漲一成，盤中漲7.3％報164.3港幣。
美股三大指數全線上升，港股3日早段開盤漲1.3％。恒指開盤漲273點或1.34％，報20,703，之後曾升297點報20,727，之後升幅收窄，僅升148點報20,578。
香港信報報導，國指開盤漲110點或1.6％報6,967。科指開盤漲106點或2.6％報4,232。
個股方面，騰訊開盤漲1.9％報369.6港幣。阿里巴巴升1.1％報88.6港幣。美團升2.1％報144.2港幣。快手升3.2％報57.4港幣。嗶哩嗶哩第四季虧損收窄，開盤漲一成，盤中漲7.3％報164.3港幣。
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