香港信報報導，國指開盤漲110點或1.6％報6,967。科指開盤漲106點或2.6％報4,232。

個股方面，騰訊開盤漲1.9％報369.6港幣。阿里巴巴升1.1％報88.6港幣。美團升2.1％報144.2港幣。快手升3.2％報57.4港幣。嗶哩嗶哩第四季虧損收窄，開盤漲一成，盤中漲7.3％報164.3港幣。

恒指開盤漲76點 理想盤中跌逾4％
恒生指數半日收漲 聯想集團漲逾7％
滬指開盤漲7點 深成指漲0.37％
#開盤 #港幣 #盤中 #點報 #收窄