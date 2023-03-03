前台北市議員林穎孟遭前助理爆料，涉嫌透過前男友葉曜彰找人頭助理，詐領公費助理費、勞健保及相關補助款共23萬多元，檢方依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪起訴林、葉2人，台北地方法院3日開庭林請假未到，葉則由律師答辯否認犯行，庭末法官諭知候核辦。

檢方查出，林2018年12月25日聘用葉為公費助理，葉領薪供2人使用。2020年3月1日，葉擔任米達克星球公司負責人，林穎孟明知葉無法再續聘為公費助理，為繼續領取助理費，謀議將米達克公司新聘員工，充作人頭助理詐領助理費。

2020年4月，葉以米達克公司聘用郭姓女設計師，負責公司承攬的平面設計、攝影及媒體影像製作等工作，葉向郭誆稱因公司承接林穎孟的行銷項目，為便利她進出議員辦公室，可協助辦理議員助理證件。

林穎孟指示不知情的吳香君，2020年5月15日停聘葉男、新聘郭女，填妥北市議員自聘公費助理遴選表，記載新聘郭女為議員助理及月薪3萬5000元，向市議會詐領。

同年10月，林穎孟因與助理發生勞資糾紛，打算使用郭女占用的公費助理名額，另聘新助理，便詢問葉可否停聘郭女，並在2020年11月1日向北市議會提出停聘通知，總計林、葉聘用郭女詐領公費助理費、勞健保及相關提撥補助款共23萬1656元。