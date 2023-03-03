近年來受到疫情衝擊，高雄星級旅館由原本的百餘家下降至65家，業者申請星級旅館評鑑的意願大幅停滯，高市府觀光局啟動「2023年高雄市旅館業服務品質暨星級評鑑輔導計畫」，希望提升高雄旅館服務品質，並取得國家星級認證。

新冠肺炎疫情趨緩，各地國門開放，來台國際旅客復甦成長強勁，為了爭取旅客來高雄旅遊，並且配合交通部觀光局2022年7月實施星級旅館評鑑新制，高市府觀光局於2月即啟動「2023年高雄市旅館業服務品質暨星級評鑑輔導計畫」，包括高雄萬豪酒店、洲際酒店、寒軒酒店等60多家旅館業者踴躍參與輔導說明會。

高市府觀光局長高閔琳表示，疫情期間高雄星級旅館由原百餘家下降至65家，業者申請星級旅館評鑑停滯，期望藉由「旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑」專案推動，提升高雄市旅館品質。因此，觀光局於2月22日、3月2日辦理旅宿業輔導說明會，並邀請專家學者座談，同時安排星級旅館實地參訪、旅館現場訪視並提供輔導改善建議，希望增加飯店業者參與評鑑的意願。

觀光局說明，此次輔導說明會邀請輔英科大休憩系主任于建中、高雄餐旅大學休憩系主任梁榮達及旅館系教授蘇志賢擔任講師，課程内容涵蓋旅館業服務品質提升秘訣、交通部觀光局新版星級旅館評鑑項目、旅館永續經營、環保及友善旅館設施及服務規範等。