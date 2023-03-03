南投縣立委補選投票前夕，國民黨候選人林明溱陣營，針對新北市議員卓冠廷質疑「建物測量圖」的存在性，批評其故意不說明事實真相，試圖導向為南投縣政府刻意隱蔽，所述內容悖離事實，意圖使人不當選，因此，競選總部已委請律師提出告訴。

林明溱競選總部表示，卓冠廷在臉書上貼文指稱，合法建物身分證的必要資訊建物測量圖，必須是公開訊息，才能向銀行申辦貸款等，該圖也能證明房子是否有依圖施工？是否有違建情況等？不過，卓冠廷卻故意找錯系統，未在「全國地政電子謄本系統」搜尋。

一般民眾透過上述系統，輸入相關資料後，即可找到相關建物測量圖，並能直接下載，林明溱競選團隊，也提供該建物測量圖，提供給有興趣人士參考。

另外，民進黨黨籍人士，包含南投縣議員沈夙峥、黨員曾琮愷等人，也在去年開記者會，曾琮愷拿出相關文件，證明房子最高抵押金額為1800萬元，更有相關貸款的資料，證明房子的合法性無虞。

而卓冠廷身為新北市議員，對於相關搜尋方式明明知情，卻刻意隱瞞，甚至在談話節目中，以此假訊息為抹黑、攻擊內容，面對善意提醒，卓冠廷仍執迷不悟，不願意向百姓道歉，行為讓選民不齒。

林明溱競選總部為遏止選舉歪風，決定委請律師提出告訴，因為卓冠廷散布不實謠言，意圖使候選人不當選。