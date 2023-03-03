Youtuber愛莉莎莎的影片原以韓國彩妝、美食為主題，而後挑戰多種生活題材，累計 123萬粉絲訂閱，日前她開設「自媒體線上課程」進帳千萬，但慘遭酸民攻擊，讓她忍不住首次提告，而曾酸她的實況主「Toyz」劉偉健，得知愛莉莎莎開告後，不道歉反而怒嗆：「錢收好不就得了？」

先前Toyz在直播中質疑愛莉莎莎的課程，表示愛莉莎莎賣的只是夢想，不會每個人都實用，接著開罵：「愛莉莎莎妳不是說我會紅？妳不是說妳是自媒體專家嗎？」譴責愛莉莎莎就是在騙錢，批判：「你們這些人比我詐賭還可惡！」

Toyz表示先前的質疑全都是事實。（圖/Youtube Toyz 實況精華）

近日Toyz再開直播，看到留言區觀眾提及愛莉莎莎開告一事，自嘲自己恐怕又要吃官司，急忙向愛莉莎莎喊話求饒，但堅稱自己之前講的都是事實，也談到現在Youtuber不好經營，以及線上課程的實質效果，他越說越氣，喊話：「愛莉莎莎目前的營收都可以賺8700萬了，還要告網友，妳錢收好不就得了？」

愛莉莎莎自開售課程以來就備受關注，至今也吸引2萬多名學員報名，雖然她的獲利也受到許多討論，但她去年就曾在IG透露，她沒有10幾天就賺5000萬，「自己是以講師的身分開課，扣除平台及經紀公司的分潤後，才會是她的收入」，表示課程賣得很好，她很開心，但也希望不要再報錯金額，以免危害她的人身安全。