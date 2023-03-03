台北市長蔣萬安今（3）日宣布「臺北市公辦都市更新7599專案計畫」即起實施，公辦都更受理意願門檻自90%降至75%，並提出「早進場、幫試算、助選屋」等3大服務，加速北市都市更新腳步。

蔣萬安今日上午召開「公辦都更政策升級首發記者會」，宣布專案計畫即日起正式啟動，只要滿足位於更新地區且基地面積達到2000平方公尺的條件即可申請，且第一階段民眾自行整合意願的門檻，自90％大幅降低為75％。

此外，北市都發局更邀請民間團隊組成「公辦都更台北隊」，將在第二階段協助進行方案評估、建物規劃及召開說明會等，若在此階段意願能達到90％，即可進入第三階段，由北市住都中心協助進行模擬後的房型、權利價值等，選配率達到90%就可定為公辦都更案件，進入招商程序。

蔣萬安強調，台北市有近8成的建物是屋齡超過30年的老屋，更新的腳步刻不容緩，希望透過政策升級結合市府團隊、北市住都中心及民間專業團隊，與所有市民一起努力，打造宜居的台北市。

蔣萬安坦言，原先第一階段的90％門檻較高，他以信維整宅為例，目前卡在第一關，再努力整合也只能達到80.93％，較難達到90％門檻很困難，如今門檻降到75％就可以進入下一階段；整合到86％的廣慈社宅在今天公告後也能馬上適用、新政策。他認為，剩下的25％並非完全不同意，實際狀況是很多住戶不了解、或是在觀望，所以讓政府提早進場，加上專業的技術團隊，能讓在觀望或是不清楚都更程序的住戶更了解程序怎麼進行，以及未來分回的權利價值會是多少。

不過信維整宅主委廖廣志擔憂，第二階段維持90％門檻仍高，得拜託市府讓民間單位提早進場協助；蔣萬安強調，第二階段、第三階段依然維持90％的門檻的原因，主要是希望能夠掌控風險，最後住都中心徵求出資者時，也讓民間出資者有信心，了解到政府是經過完整的試算評估以後，才達到90％的門檻。

另外，門檻降低後，都更處表示今年要拚新增10案，不過業務量也會因此增加。都發局局長王玉芬坦言，現在都更處人力確實有些吃緊，目前是以增加聘僱人員來填補人力缺口；都更處則強調，新政策上路後，會有相關團隊協力幫忙，都更處、住都中心的人力都會增補，至於是否有規畫將都更處升格為「都更局」，則在規畫中。