女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，更淪為劣跡藝人，原本如日中天的演藝事業一夕崩塌，但范冰冰近年也開始朝向海外發展力拚復出，她與南韓女星李周映主演的電影《綠夜》，今年更入圍柏林影展「萬象大觀」項目。而目前人在海外的她，也飛往法國巴黎參加時裝秀，火辣的穿搭立即成為全場矚目的焦點。

義大利高級服裝品牌「Schiaparelli」，近日在法國巴黎舉行時裝秀，而范冰冰也受邀出席，她以一襲黑色的絲絨長褲搭配超誇張的金色配飾，加上寬版的復古黑絲絨髮帶與大紅唇，將她原本就白皙的肌膚顯得更加透亮。而仔細一看才發現她身上所穿的絲絨長褲不僅胸前深U，轉到後面更是整片鏤空至腰部，大方秀出飽滿雙峰及白皙的裸背，再度展現出女王的霸氣。

網友看到後也相當驚豔，紛紛大讚「我只能說那個髮帶真的是神來之筆」、「真的是太牛了吧」、「宇宙宙花」、「女王降臨」、「沒有一個人有姊配得上艷麗這個詞」、「這才叫艷壓群芳，95後小花學著點」、「冰冰根本是地球球花，其他人都讓開」、「有氣場，漂亮」、「女王歸來」意外獲得大眾好評。

事實上，范冰冰近日行程滿檔，除了出席新片首映外，本月1日她還出席由「台灣第一名媛」孫芸芸同名首飾品牌YUN YUN SUN和全球知名購物網站LuisaViaRoma一起在巴黎舉辦的晚宴，范冰冰與孫芸芸隨後也曬出合照，讓網友們全驚呆。