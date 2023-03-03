南投縣立委補選明將登場，民進黨立法院黨團今天召開「挺培慧回國會」記者會，黨團成員紛紛到場力挺支持，更發出甲級動員令，號召民進黨籍候選人蔡培慧以區域立委的身分回到國會開會，迎接明天的勝選。

民進黨團總召柯建銘表示，認識蔡培慧20多年了，她是關鍵時刻、關鍵選戰的關鍵人物；今天到場的所有立委都是都是過去一起打拼的人。他提及，不管是街頭還是立法都是並肩作戰，蔡是身體力行的學者，有執行力、使命感、特殊人格特質，且毫無畏懼地接受挑戰，在私下談話時也毫無怨言、充滿戰鬥力。

柯建銘指出，蔡培慧是讓人感動又敬佩人物，去年九合一選舉，民進黨的敗選讓人沮喪；在翻轉南投的關鍵時刻中，蔡的勝利代表翻轉南投、改變台灣政治天際線、揮別舊時代。

對於蔡培慧的對手林明溱，柯建銘也批評根本是「土皇帝」，把南投當成家族經營，充其量就是另一個鍾東錦而已，呼籲應改變這種文化氣息，「我們對蔡培慧當選有信心，在這裡要發動甲動，動員你回來立院開會，我們在這迎接你的勝利！」

蔡培慧透過視訊表示，南投20年來在都沒有進展，林明溱當立委或當縣長時都沒有為南投打拼；希望這次大家能給她機會，讓她與夥伴一起打拚，拜託好朋友、委員打電話給南投朋友，這次一定要回來投票，為南投爭一口氣。

身兼蔡培慧南投競選總部主委的綠委羅美玲則說，蔡培慧歷經區域立委、縣長選舉，雖然都沒挑戰成功，但欣賞她永不放棄精神；她提及，這段時間中央、地方、立院兄弟姊妹都來排班輔選，讓人非常感動，也感受到前所未有的凝聚力，對於明天選舉有信心，希望讓優質立委進到國會，一起為台灣、南投努力。