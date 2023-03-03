香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，3日展開人民幣（下同）180億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。3日到期量達4,700億元，據此計算，單日淨回籠近倍增至4,520億元，本周則為連續第二周淨回籠，規模擴至4,750億元。
路透統計，本周逆回購到期總額為1.49兆元，連續兩周下降，分布上亦較此前兩周均勻，除28日規模稍低、3日為全周高峰外，其餘幾日到期量接近。
人民幣兌美元中間價3日報6.9117，較2日報6.8808，下調309個基點或0.45％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，3日展開人民幣（下同）180億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。3日到期量達4,700億元，據此計算，單日淨回籠近倍增至4,520億元，本周則為連續第二周淨回籠，規模擴至4,750億元。
路透統計，本周逆回購到期總額為1.49兆元，連續兩周下降，分布上亦較此前兩周均勻，除28日規模稍低、3日為全周高峰外，其餘幾日到期量接近。
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