涉賄選遭檢方起訴 台南市議長邱莉莉回應了 @ChinaTimes

台南地檢署偵辦南市議會正副議長邱莉莉、林志展賄選案，偵結起訴邱莉莉等10人，議會國民黨團今天要求邱莉莉辭職。邱莉莉重申她沒有賄選，她尊重司法、相信司法，但檢察官在起訴書斷章取義，引導媒體辦案的用心與動機「我無法認同」，我會捍衛自身清白。

南市議會國民團今開記者會，呼籲民進黨主席賴清德應維持過去擔任台南市長時期的高道德標準，要求邱、林辭去正副議長職位，重新改選，才符合社會期待，並要遞狀控告正副議長當選無效。

邱莉莉今天針對起訴書內容及國民黨部分議員要求請辭，做出3點回應，她說，第一點，她並沒賄選。在檢察官兩次問訊過程，她都是清清楚楚、明明白白據實以告，並詳盡解釋義務，可惜，起訴書內容多為檢察官自我想像，刻意營造犯意連結，這是她無法接受也感到遺憾的，會力循法律途徑捍衛我自身的清白。

第二點，現在有部分國民黨籍議員一方面要求速審速決，一方面又我要即刻請辭議長，介於相信司法以及干預司法的矛盾情節。她說，她也希望速審速結，這樣才能在最短時間內透過司法途徑還其清白，讓正副議長案件對社會大眾有個交代。

「要我現在即刻辭職，是不是太心急了一點？」她說，國民黨宜蘭縣長林姿妙遭到貪汙起訴，請問國民黨有要求林姿妙請辭縣長嗎？呼籲讓司法歸司法、政治歸政治，靜待司法判決，相信很快就會有一個結果。

第三點，她重申尊重司法、相信司法，但是檢察官在起訴書中的斷章取義引導媒體辦案的用心與動機，「我無法認同，我會捍衛自身清白。」