新竹街口攻城獅3日宣佈新洋將太樂(Jeremy Tyler)正式加盟，太樂現年31歲，身高210公分、117公斤。太樂對於亞洲賽場並不陌生，在超過十年的職業生涯中曾於日本、中國、澳洲、波多黎各等職業聯盟出賽。除此之外，太樂在2011至2014年間，也曾效力於多支NBA球隊，包含金州勇士、亞特蘭大老鷹、紐約尼克等隊。

攻城獅近期經歷賽季低潮，以10勝16敗暫居聯盟第五，且團隊籃板數據為聯盟最低，林冠綸總教練表示：「太樂是一位能鞏固籃板球的球員，在內線攻擊時很強勢，也具備不錯的外線投射能力，能幫助團隊拉開進攻空間。」

攻城獅洋將特壞先前於澳洲征戰時曾與太樂交手多次，對於他的身手也非常讚賞。攻城獅近期吞下6連敗，林冠綸總教練也期待太樂加盟後為球隊帶來的化學變化，期許他能成為球隊的Energy Guy！

太樂已於本周抵達新竹，最快將於11日對戰鋼鐵人時登場。對此他興奮表示：「我在加盟攻城獅前就曾關注過球隊的官方社群，透過照片與影片完全可以感受到攻城獅主場的氣氛，對於接下來的比賽非常期待！」

太樂也特別對獅紫軍喊話，「雖然球隊目前處於連敗中，但我已經準備好接受挑戰，我一定會為球隊貢獻100％能量，請全台最瘋狂的獅紫軍們準備好進場為我們加油！」