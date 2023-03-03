針對立委賴香伶質詢時質疑為何只有執政黨立委才有福氣、資格和閣揆當面溝通特別預算？希望在野黨也該有此管道，行政院長陳建仁表示，會努力來做，跟所有朝野黨團委員溝通，是行政院應該做的事情。（姚志平攝）

行政院長陳建仁（左）3日赴立法院報告疫後特別預算，民眾黨立委賴香伶（右）3日批評，為何僅執政黨立委有「福氣」當面溝通政事，要求在野黨也該有此管道。（摘自國會頻道）

行政院長陳建仁3日赴立法院報告攸關普發現金6000元的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算》，1、2日接連兩晚，他也宴請民進黨籍立委，加強內部溝通。對此，民眾黨立委賴香伶3日批評，為何僅執政黨立委有「福氣」當面溝通政事，要求在野黨也該有此管道；陳建仁則允諾，會努力來做。

賴香伶質詢指出，在野期許有機會和院長坐下來溝通特別預算，質疑為何只有執政黨立委才有福氣、資格來溝通？陳建仁表示，按往例，政院都會跟黨籍立委溝通，感謝他們對政務支持和建議，若其他委員有需要他也願意溝通。談及是否有機會跟在野黨溝通，陳建仁強調，跟所有朝野黨團委員溝通，是行政院應該做的事情。

賴香伶表示，期許陳建仁說到做到，2月1日時陳建仁曾來拜會民眾黨團，她便期許陳建仁別像前閣揆蘇貞昌一樣，即便蘇霸氣十足、老驥伏櫪，卻也造成朝野對立和議題上的無法溝通，既然陳建仁現在擔任行政大長官，在國會溝通上別造成政黨間的撕裂和對立，才能真正實踐溫暖堅韌的精神。

賴香伶追問，未來是否有機會讓民眾黨5名立委和院長當面溝通政事，陳建仁說，會再來安排，因為接下來就會進入總質詢，賴香伶認為，雖然總質詢是能直接對話的場合，但時間有限，既然執政黨立委能在餐敘中反映多項議題，跟在野黨之間也該有此管道；陳建仁也隨即允諾，會努力來做。