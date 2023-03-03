大台南公車路網2023年首發、也是台南市第21條小黃公車的「黃10-2」線，3日舉行通車典禮，「黃10-2」線深入鄰里服務，串聯白河在地生活重心及河東里、崁頭里散村聚落，每日有3班次，也提供預約到府服務，收費則比照公車，享有基本里程免費等優惠，且「黃10-2」線里程較短，不到8公里，使用電子票證搭乘都可免費搭乘，另外使用台南市民卡敬老卡、愛心卡亦為免費搭乘。

大台南公車路網2023年首發、也是台南市第21條小黃公車的「黃10-2」線，3日舉行通車典禮。(台南市新聞及國際關係處提供)

3日通車典禮由台南市長黃偉哲主持，包括市議員王宣貿、李宗翰，交通局長王銘德、民政局長姜淋煌，和許多當地父老鄉親均出席典禮。

南市府長期關懷偏鄉居民生活，2019年起為兼顧偏鄉交通需求，逐步推動小黃公車服務，服務至今擴及14個行政區，超過9萬2,000人次使用，2023年上半年南市府預計新闢小黃公車路線總共有11條，目前業者正積極辦理路線上線營運籌備事宜，「黃10-2」線上路營運後，南市已有21條小黃公車路線運轉服務，佔大台南公車比例15%，後續10條路線亦將陸續分區上線服務。

黃偉哲表示，白河區崁仔頭小黃公車的啟動，是台南市的第21條小黃公車，台南市第一條的小黃公車就是從白河開始，感謝交通部公路總局與市議會的支持，能夠讓台南市的偏鄉陸續啟動小黃公車，讓偏鄉居民得到行的便利；乘坐小黃公車有計程車的享受，卻只要公車的花費！

「黃10-2」線開放民眾預約班次，可預約的接送時間為每日早上6點到晚上10點。2人以上共乘。(台南市新聞及國際關係處提供)

今日新上路的小黃公車路線是白河區「黃10-2」線，白河區是台南市最早規劃小黃公車服務的行政區域之一，原已有4條小黃公車服務，但白水溪及六重溪以東的西勢尾、崁仔頭、中洲、土庫及莿桐崎等地長年無公共運輸服務，居民若要使用大眾運輸，需步行10至40分鐘不等至市道172或165搭乘，相當不便。

台南市交通局長王銘德表示，「黃10-2」線營運方式與其他小黃公車路線相同，每日提供3班次往返的固定服務，由白河站出發，行經西勢尾、崁頭里散村聚落、當地宮廟及地方活動中心，再行至莿桐崎土地公廟，路線全長約7.4公里，行駛時間約25分鐘，本路線至白河站可轉乘黃幹線及黃支線公車，以滿足交通轉乘需求。

公運處表示，「黃10-2」線一樣開放民眾預約班次，可預約的接送時間為每日早上6點到晚上10點。2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線（中華衛星大車隊叫車專線：06-291-2222）或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能進行預約；另預約地點不限在站牌處，只要站牌距離1公里內均可預約到府接送，是鄉親最便利的搭車方式。

台南市交通局表示，今年已爭取第四期中央補助經費共859萬元，日前已獲得核定，除本次新的小黃公車路線「黃10-2」上線外，未來也將於六甲、山上、善化、西港等區陸續上線第4期路線服務鄉親。(記者張雅雲/台南報導)