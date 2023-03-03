眼科醫師詹立瑋幫患者測量視力、眼壓。（台北慈濟醫院提供）

「世界青光眼日」即將來臨，世界衛生組織（WHO）統計，青光眼是全球致盲的第二大主因，學界已知和眼壓偏高、視神經本身較脆弱有關。50歲個案周女，日前因眼睛會不時閃過一道光就醫，醫師發現她雙眼上半部一大塊視野受損，再晚一步恐有失明之虞，經3個月的眼藥水治療，順利阻止神經纖維惡化，周女的青光眼症狀現已穩定。

台北慈濟醫院眼科醫師詹立瑋表示，青光眼是一種慢性、視網膜神經纖維長期逐漸萎縮、造成視野缺損的疾病，致病原因複雜，目前醫學研究尚未完全徹底了解。尤其，青光眼早期症狀是喪失邊緣的視野，不易察覺，等到損失至中央視力才較有感，但多半已進展到末期。

青光眼好發於中老年人，但近年來年輕患者人數有增加的趨勢，除此之外，眼壓高、年紀大、有高度近視、具有青光眼家族史、患有糖尿病、心血管疾病、曾經發生眼中風的患者，皆為青光眼的危險因子。

目前治療青光眼多以眼藥水、口服藥、或針劑為主，透過減少房水生成或促進房水排出，降低眼壓至視網膜的感光節細胞不會再進一步萎縮的程度，用藥量則視病人狀況而異；少數族群用藥無效，才需要考慮手術，最常見「小樑切除術」即是以局部切除一小塊虹膜組織，在眼球壁上創造一個微小閥門，將房水安全排出眼內，達到降壓效果。

詹立瑋建議，40歲以上的民眾，至少每年測量一次眼壓，倘若有高度近視或心血管疾病、糖尿病、青光眼家族史的民眾更要每半年檢查一次，及早發現，及早治療。患者只要按醫師指示點藥，定期回診追蹤眼壓及視神經纖維厚度，確保青光眼沒有惡化，就可以避免因青光眼造成失明的風險。