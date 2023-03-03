博通本季營收估87億美元，彭博社彙整的預估值則為85.8億美元。博通表示，今年下半年營收成長性可能會踩煞車，但還是可望比去年同期增加。博通2日在美股的股價收漲0.86%，盤後也僅漲0.4%左右。

全球景氣不好下，博通比同業似乎受到的衝擊較小。彭博社指出，是因為公司努力控管供應層面，避免庫存量大增。另外，對於客戶取消訂單一事，博通則是採嚴格態度視之，防止庫存水位增加。

有些客戶要求要將出貨時間往後推，本財年剩餘時間內，手中訂單全滿的博通表示，並不會對財報有實質影響。至於博通的同業邁威爾科技（Marvell Technology）則是財報不如市場預期，盤後大跌近9%。

博通半導體以及軟體等產品多樣化，也有助於公司經營之穩定。博通不僅為蘋果的iPhone提供晶片，同時也供給高階網路晶片，給電商巨擘亞馬遜的數據中心。

彭博社指出，博通看好網路晶片以及客製化產品需求，因為可幫助ChatGPT等人工智慧系統，處理海量資料運算。現在的客戶對人工智慧產業很感興趣，並要求博通供應新產品。

相較之下，博通的無線產品本季應只有小幅成長，若與去年同期相比，本季銷售量可能會較小。據悉，上季無線設備業績大增，是博通拿到重要客戶蘋果的大單所致。

為了擴充企業軟體安全性以及大型主機相關業務版圖，2022年5月時，博通以610億美元收購VMware。由於監管機關尚未批准，這兩家公司最近將完成收購的時間延至5月26日，並希望本財年能告一段落。

本財年中的上季，博通每股盈餘達10.33美元，營收成長16%至89.2億美元。彭博社指出，市場預估分別是10.16美元，以及89億美元。而單就博通晶片產品來說，銷售量為71億美元，年增21%。不過，基礎設備所需軟體卻小減1%至18億美元。

在新冠疫情盛行時，晶片業者曾因遠端辦公或居家學習，享受過幾年黃金歲月。近10年來營收年增率是節節高升的博通認為，長遠來看，晶片市場未來成長年增率，恐將回歸到不超過5%。彭博社表示，博通的未來展望，也較許多競爭對手要保守許多。