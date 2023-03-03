行政院長陳建仁今赴立法院報告疫後特別預算案並備質詢，國民黨立委曾銘宗質詢時指出，民進黨大老林濁水認為你沒有行政院長的格局，對此，陳建仁回應，「我做院長有院長的樣子」；曾銘宗隨即批評，「希望你能做到，不要口頭說」，現在缺蛋、缺水和缺藥，其中500億跟300億撥補勞保和台電，就是不想檢討錯誤的能源政策和破產的勞保財務黑洞，只把爛攤子留給下一任。

質詢時，曾銘宗詢問陳建仁，對於2月24日的市政報告表現是否滿意？陳建仁說，「不為自己打分數」；曾銘宗表示，但當時你一直稱蔡總統，就連民進黨大老林濁水都認為你沒有行政院長的格局？陳建仁說，做為行政院長就是為2300萬人民造福，帶領各部會做全民的服務。

曾銘宗繼續批評，這是林濁水的看法，2300萬民眾認為你做為院長，應該要有院長的樣子；陳建仁回應，「我做院長有院長的樣子」，曾銘宗呼籲，「希望你能做到不要口頭說」。

曾銘宗還提到，現在缺蛋、缺水和缺藥，其中特別預算案的500億跟300億是要拿來撥補勞保和台電，這凸顯你不想檢討錯誤的能源政策和破產的勞保財務黑洞，只想拖把爛攤子留給下一任。

陳建仁回應，電費事情已經談過，增資1500億還有500億，共計2000億；曾銘宗痛批，這次撥補就是把問題往後延，假設你是負責任的院長，就把改革方案拿出來，有沒有改革的魄力？你哪有方案？

曾銘宗痛批，結論就是你把財務黑洞拖拖拖，給下一任政府，他說，「院長我本來對你上台有點期待，但你連改革魄力都沒有，你是四缺內閣知不知道。」