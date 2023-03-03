澎湖縣長陳光復期勉小選手們不畏強風齊聚競技，做一個真正克服東北季風的人，在競技場上爭取佳績。（張茂雄攝）

澎湖縣112年中小學聯合運動會3日上午在縣立體育場盛大開幕，全縣53所中小學、841位選手參加這場田徑賽事盛會，澎湖縣長陳光復表示，今天雖然天氣寒冷刺骨，小選手們不畏強風齊聚競技，是真正克服東北季風的人，期勉大家以友誼、奮鬥的精神，在競技場上爭取佳績。

陳光復表示，澎湖雖地處離島，但澎湖囡仔憑藉著堅挺、強韌、與天搏鬥及同舟共濟的精神，不畏強風聚集在此，從最西方的花嶼、最南方的七美、最北方的吉貝，雖然寒冷天氣中，但選手們克服強勁東北季風，挑戰自我。

澎湖中小學聯合運動會因疫情停辦2年，今年有2所高中職、51所中小學的841名運動員參加，運動員宣誓由馬公高中王仲宇代表，大會特別安排文澳、文光、馬公、中正、中興、石泉、中山國小等七所小朋友們表演健康操，個個動作井然有序，展現力與美精神。

澎湖縣政府表示，今年中小學聯運配合全國賽制，增加中男、中女3000公尺及2000公尺障礙，接力部分增加國中組、高中組混和4＊400接力與全國賽事接軌，中小聯運成績將做為選拔代表，參加112年全國中等學校運動會，及5月在澎湖舉辦的112年全國小學田徑錦標賽選手。