聯新國際醫院運動醫學中心團隊醫師吳易澄（後排左三）、林頌凱（後排中）、王凱平（後排左五）。（聯新國際醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

聯新國際醫院運動醫學中心團隊。（聯新國際醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

2023年第5屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，下稱WBC）A組預賽8日將於台灣開打，隨中華隊名單發布以及熱身賽登場，許多台灣球迷組成加油團，為中華隊健兒加油。而在球員背後，有一群人身披白袍，以長期在職業棒球的醫療能量，獲選為中華隊堅強的神隊友，支持、陪伴球員揮軍踏上球場。

WBC由美國職棒大聯盟（MLB）和世界棒壘球聯盟共同策畫，是國際棒球盛事之一，大會的醫療服務包括設備、流程及人力等，MLB均高度重視與嚴格要求。聯新國際醫療集團總院長張煥禎2016年成立台灣運動醫學醫學會，並擔任理事長，推動專科教育訓練。這次經典賽即由醫學會整合20多位的專科醫師群，負責賽事期間各場次醫療事宜，規模之大堪稱史無前例。

聯新國際醫院表示，今年中華隊的專屬醫療團隊由聯新運醫團隊負責，由張煥禎、運動醫學中心主任林頌凱分別擔任總召集人和副召集人，率領擁有國家級隊醫資格的劉又銓、吳易澄、王凱平等醫師一起守護中華隊，醫療團隊具備長期照顧國家隊、職業運動隊、基層運動員經驗，對台灣體育界有許多貢獻。

張煥禎表示，運動醫學專科是積極且前瞻的專科，整合不同科別專科醫師，為運動員提供照護，這次賽事除安排完整、高規格的醫療、急救及救護車等編組，另也配合主辦單位要求，首次設置生化汙染防治設備，預防受傷流血可能造成的感染問題。

中華隊照護方面，醫療團隊定期開醫療會議，關注運動員受傷與疾病管控、用藥安全、移地注意事項及就醫等常規事項，另也因應新冠疫情規畫各防疫作為，盼為中華隊提供全方位、最嚴密的防護。

張煥禎指出，除常見的傷害與疾病，本屆賽事最大的醫療重點是防疫工作，雖國內防疫政策逐步緩解，但運動員的防疫攸關整體戰力能否發揮，因此不能鬆懈。此外運動員的用藥安全也格外重要，無論訓練或比賽期間，選手有任何健康及用藥問題，都須由醫師把關，確保參賽安全。

醫師林頌凱說，這次賽事的醫療照顧任務，除聯新國際醫院外，也結合在地的醫療團隊，打造24小時醫療照顧網，從球場第一線到醫院醫療端，提供選手與觀眾完整且順暢的醫療照護，盼運動員及觀眾都能安全地享受各場賽事。