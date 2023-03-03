現場救援畫面曝光，該救生筏在海上載浮載沉，因海流強勁，海巡署試著用引繩把救生筏拉至右舷側攀爬網，最後成功救起。（海巡署提供）

現場救援畫面曝光，該救生筏在海上載浮載沉，因海流強勁，海巡署試著用引繩把救生筏拉至右舷側攀爬網，最後成功救起。（海巡署提供）

現場救援畫面曝光，該救生筏在海上載浮載沉，因海流強勁，海巡署試著用引繩把救生筏拉至右舷側攀爬網，最後成功救起。（海巡署提供）

現場救援畫面曝光，該救生筏在海上載浮載沉，因海流強勁，海巡署試著用引繩把救生筏拉至右舷側攀爬網，最後成功救起。（海巡署提供）

獅子山籍雜貨輪「合創996」今（3）凌晨在台北港32海浬處失火，船長最後下令棄船，12名船員搭救生艇在海面漂浮；現場救援畫面曝光，該救生筏在海上載浮載沉，因海流強勁，海巡署最後試著用引繩把救生筏拉至右舷側攀爬網，成功救起，將船員們送醫救治。

據了解，國家搜救中心凌晨獲報，獅子山籍雜貨輪「合創996」在台北港外海32公里處發生機艙大火，船上有12名船員待救，空勤總隊獲報後，立刻派遣海豚式直升機前往救援，未料發現火勢過大，只好先投放煙幕彈引導。國搜中心隨即又加派台中以及松山基地兩架待命機前往吊掛，但因火勢過大難以吊掛，船長最後下令棄船，12名船員搭上救生艇在海面待救。

隨後海巡警艇到場，將12名船員接駁上船後送抵台北港，船員皆意識清楚輕微失溫，隨後分批送往醫院檢查，目前海事單位將調查失火原因；桃園艦於4時抵達現場進行水霧室式滅火降溫，6時55分順利將火勢撲滅，為避免復燃，持續在旁監控戒護，並通報北部航務中心發布航船布告事宜。

海巡署艦隊分署表示，本次救援任務在我國多方救難單位共同努力下， 12名遇難船員已全數平安獲救，呼籲在海上航行作業的民眾，人身安全及人命救助第一優先，民眾若有需要服務事項，請利用海巡「118」免付費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報。