台灣彩券3日推出「大富大貴」及「獎金紅不讓」2款刮刮樂新品。「大富大貴」每張售價新臺幣500元，有2個頭獎500萬元；「獎金紅不讓」每張售價200元，3個頭獎200萬元。

台彩表示，「大富大貴」每張售價500元，票面上置身在閃亮金幣堆中的兩隻招財貓笑靨迎人，左「富」右「貴」討喜又可愛，在各式粉嫩繽紛的和風圖騰烘托下更添刮獎趣味。提供多種簡單有趣的玩法，高達14次中獎機會，共有2個頭獎500萬元，總獎項超過105萬個，總獎金逾8.7億元，總中獎率42.02％。

第五屆世界棒球經典賽與中華職棒即將開打，因此，台彩推出和棒球有關的刮刮樂－「獎金紅不讓」，在民眾呼朋引伴為支持的球隊搖旗吶喊之際，買張彩券「獎金紅不讓」紙上勁刮相挺，還有機會刮中獎金，每張售價200元。

台彩表示，「獎金紅不讓」的票面上屏氣凝神的打者面對全場熱血沸騰的觀眾奮力揮棒擊球，宛如擊出全壘打的緊張刺激，為呼應遊戲主題還運用打擊者、冠軍盃與計分板作為遊戲刮區設計，也將棒球運動各種元素如球衣、捕手面罩、壘包等設計作為對獎符號，共有3個頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過13萬個，總中獎率35％。