立法院內政委員會昨（2）開會討論《國定假日法》修正草案，內政部部長林右昌、多位人事總處官員列席。林表示，未來5年內大概不會有今年狀況發生，只會有1到3次彈性放假發生。一份最新民調則顯示，多數民眾對政府彈性放假政策相當不滿，認為「自己調整休假，更有彈性」；僅少數民眾反對內政部新政，主張「希望依連假而定，而非硬性規定」。

《yahoo!新聞》昨日針對「未來擬一年不超過3天補班日，你贊成嗎？」發起網路民調，截至今日中午12點，已有約700人參與投票。

其中有519人投下贊成票，認為「自己調整休假，更有彈性」；僅有164人投下反對票，「希望依連假而定，而非硬性規定」，兩者比例相當懸殊。

此結果引發熱烈討論，大批網友湧入投票頁面留言：「不補班假，個人利用年假連假，政府該做的是督導企業有否依法執行年假制度」、「根本不需要什麼彈性休假」、「贊成，有需求的人自己調整休假，更有彈性」、「補班一周上班六天，影響工作效能，很多人補班日乾脆就請假」、「補啥班」、「請回歸自然吧，不必多此一舉，若有人想連續放假的話，請利用特休假就可達成」。